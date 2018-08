Continuar a ler

Esta foi a quinta Supertaça conquistada pelos citizens, depois de 1937, 1968, 1972 e 2012.



Esta foi a quinta Supertaça conquistada pelos citizens, depois de 1937, 1968, 1972 e 2012.

O Manchester City conquistou este domingo o primeiro troféu da temporada em Inglaterra, ao levar a melhor diante do Chelsea na disputa da Community Shield, com um triunfo por 2-0 sobre o Chelsea.Uma partida resolvida com dois golos de Kun Agüero, marcados aos 13' e 58', que permitiram ao argentino reforçar o seu estatuto de melhor marcador da história do clube, agora com 201 golos (é o único acima das duas centenas de tiros certeiros pela equipa de Manchester). Refira-se que Bernardo Silva, titular e a atuar os 90 minutos, assistiu no segundo golo do argentino.