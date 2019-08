Manchester City de Bernardo Silva vence Supertaça de Inglaterra nos penáltis

Alisson dá 'frango' na Supertaça de Inglaterra Alisson dá 'frango' na Supertaça de Inglaterra

O Manchester City, com Bernardo Silva a titular, venceu este domingo o Liverpool por 5-4 nos penáltis (no tempo regulamentar terminou empatado 1-1) e conquistou a Supertaça de Inglaterra.Sterling abriu o marcador aos 12 minutos para a equipa de Pep Guardiola, já depois do treinador ter sido obrigado a fazer a primeira substituição, devido à lesão de Sané.O empate chegou já na 2.ª parte, aos 77' por Joel Matip, que tinha entrado em campo poucos minutos antes.Até ao fim do tempo regular não houve mais golos o que obrigou ao desempate por penáltis. Já da marca dos 11 metros, o médio holandês do Liverpool Wijnaldum, chamado a bater o segundo penálti, permitiu a defesa a Claudio Bravo.Recordeo direto do jogo.