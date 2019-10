Ed Woodward desfaz as dúvidas: «Não vou ao YouTube escolher os jogadores»

Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, concedeu uma entrevista em que explica a política de recrutamento do clube. O dirigente, um dos principais responsáveis pelas contratações dos red devils, assegurou que não vai ao YouTube definir os potenciais reforços."O treinador tem poder de veto sobre o jogador. Nunca contrataríamos alguém que o treinador não quer, porque não iria utilizá-lo. Mas o departamento de recrutamento também deveria ter um poder de veto. Não me envolvo no recrutamento, ao contrário do que as pessoas pensam. Há um mito que diz que escolho jogadores pelo Youtube. Não o faço. Ter olho para jogadores é uma arte. Não tenho interesse em fazê-lo", sublinhou o dirigente à revista revista 'United We Stand'.Ed Woodward, que teve vários, frisou que tem maior influência na hora de passar o cheque."A parte em que me envolvo é na hora de dar autorização para o pagamento. Temos dois ou três alvos e atacamos o primeiro. Se não der, então viramo-nos para o segundo e depois para o terceiro", concluiu.