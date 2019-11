Liverpool vai usar duas equipas diferentes no Mundial de Clubes e Taça da Liga

O Liverpool anunciou, esta terça-feira, que vai utilizar duas equipas diferentes nos encontros das meias-finais do Mundial de Clubes de futebol e dos quartos de final da Taça da Liga inglesa, que se realizam em dias consecutivos.





"Gostávamos de agradecer à EPL pelos esforços em tentar marcar a partida [da Taça da Liga, no reduto do Aston Villa] para outra altura, mas não conseguimos encontrar espaço no calendário para disputar o jogo. Vamos apresentar duas equipas diferentes, uma para a Taça da Liga e outra no Mundial de clubes (no Qatar]", pode ler-se no comunicado disponibilizado pelo atual campeão europeu, no seu sítio oficial na Internet.Assim, os 'reds', do alemão Jurgen Klopp, disputam a prova FIFA no Qatar, em 18 de dezembro, depois de na véspera atuarem em Birmingham, num jogo em que, segundo a EFL, o Liverpool garantiu que vai apresentar uma equipa "competitiva".