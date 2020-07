Lallana deixa campeão Liverpool e assina pelo Brighton

O futebolista inglês Adam Lallana assinou um contrato de três temporadas com o Brighton, depois de ter terminado o vínculo com o campeão Liverpool, anunciou esta segunda-feira o novo clube do médio.

O internacional, de 32 anos, tinha chegado ao Liverpool em 2014, proveniente do Southampton, marcando 30 golos em 196 encontros pelos reds, ao serviço dos quais conquistou a Liga dos Campeões e a Liga inglesa.

"Adam é um excelente reforço para nós, um dos que os nossos adeptos vão querer ver jogar, quando as coisas ficarem normais", disse o treinador do Brighton, Graham Potter.