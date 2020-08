Sadio Mané eleito melhor jogador da Premier League pelos adeptos

O avançado senegalês Sadio Mané, que ajudou o Liverpool a conquistar a Liga inglesa, foi eleito pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) o melhor jogador da competição na época 2019/20, anunciou esta segunda-feira a Premier League.

Numa votação efetuada pelos adeptos, Mané obteve 41% das preferências, superando o belga Kevin De Bruyne (Manchester City), que ficou em segundo com 27%, e o seu colega de equipa Trent Alexander Arnold, que arrecadou 17% e ficou na terceira posição.

Na sua quarta temporada no Liverpool, o avançado de 28 anos participou em 35 jogos, tendo marcado 18 golos e assinado sete assistências.

Antes de chegar a Anfield, em 2016/17, Mané passou duas temporadas no Southampton, depois de ter passado pelos austríacos do Salzburgo e pelos franceses do Metz.

O Liverpool sagrou-se campeão inglês esta temporada, algo que já não acontecia há 30 anos.