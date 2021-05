Ed Sheeran patrocina Ipswich Town

Nos últimos anos são vários os exemplos de celebridades que associam o seu nome a um clube de futebol e o caso mais recente acabou por ser o de Ed Sheeran. O cantor britânico, de 30 anos, anunciou que a partir da próxima temporada será o patrocinador principal do Ipswich Town, histórico clube inglês que já venceu a 1ª divisão em 1961/62, mas que atualmente milita na 3ª divisão inglesa.

Ed Sheeran reside no condado de Suffolk, pertencente à cidade de Ipswich, e é adepto do emblema que passará a patrocinar. O contrato entre as duas partes está previsto durar pelo menos uma temporada e o cantor mostrou-se radiante. "O clube é muito importante na comunidade local e esta é uma forma de mostrar o meu apoio. Sempre gostei de ir ver jogos a Portman Road e mal posso esperar para voltar assim que os adeptos sejam novamente autorizados nos estádios", sublinhou Ed Sheeran, em declarações ao site do clube, que recentemente foi adquirido por um fundo norte-americano constituído por Berke Bakay, Mark Detmer, Brett Johnson e Edward Schwartz.

De resto, Ed Sheeran celebrou o acordo com uma foto a envergar a camisola do Ipswich.