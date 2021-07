Bedale AFC: despidos para ajudar

Nada como uma ideia tresloucada para chamar a atenção de todos para os temas mais importantes. Foi o que fizeram os responsáveis do Bedale AFC, modesta formação de North Yorkshire, em Inglaterra, ao apresentarem o primeiro equipamento transparente da História do desporto-rei.

A ideia, tremendamente bizarra, tem uma finalidade louvável, uma vez que resulta de uma parceria estratégica com entidades médicas da Grã-Bretanha e visa alertar para o cancro da próstata. Com setas a apontar para o sítio certo e a bem-disposta inscrição "não te esqueças de examinar as tuas bolas e a tua próstata", o equipamento promete tornar-se mediático e já é um verdadeiro sucesso nas redes sociais.

Estes inusitados equipamentos já estão à venda e parte do valor arrecadado com esta campanha será entregue à ‘Cancer Prostate UK’. E de acordo com os dados revelados pela imprensa inglesa, o montante poderá chegar aos 300 mil euros.

Recorde-se que o clube já é conhecido por terras inglesas por se associar à luta contra o cancro, utilizando o respetivo equipamento para esse efeito. De resto, em 2019, surpreendeu tudo e todos com uma camisola onde surgiam estampadas salsichas enormes com a inscrição, obviamente animada: "Não te esqueças de olhar para a tua salsicha."

Andrew Keeble, cofundador da Heck Food, patrocinador da equipa, não tem dúvidas: "O que começou com uma salsicha tornou-se uma enorme bola de neve."