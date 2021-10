West Ham consegue terceira vitória seguida e iguala Manchester City

O West Ham igualou o o Manchester City no terceiro lugar da Liga inglesa, ao somar a terceira vitória seguida na prova, diante do Aston Villa, por expressivos 4-1, em jogo da 10.ª jornada.

Benjamin Johnson (sete minutos), Declan Rice (38), Pablo Fornals (80) e Jarrod Bowen (84) assinaram os golos dos 'hammers', enquanto Ollie Watkins (34) marcou o único tento dos 'villans', que jogaram quase toda a segunda parte reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Ezri Konsa.

Com esta vitória, a terceira seguida e a quarta nos últimos cinco encontros da Premier League, o West Ham aproveitou a derrota do Manchester City e o empate do Liverpool, ambos no sábado, para se acercar do 'pódio'.

Os londrinos seguem no quarto lugar, com 20 pontos, em igualdade com os citizens, terceiros, e a dois dos 'reds' (22), segundos colocados.

Já o Aston Villa, é 15.º classificado, com 10 pontos, os mesmos do Leeds, que venceu por 2-1 na visita ao lanterna-vermelha Norwich, com golos de dois jogadores que passaram pela Liga portuguesa.

O brasileiro Raphinha (ex-Sporting) inaugurou o marcador, aos 56 minutos, só que Andrew Omobamidele empatou para os 'canaries', aos 58, antes de Rodrigo (ex-Benfica) fixar o resultado, aos 60.