Fulham de Marco Silva segue em frente na Taça de Inglaterra

O Fulham, do técnico português Marco Silva, apurou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, depois de vencer no campo do Bristol City, por 1-0, após prolongamento.

Num duelo entre equipas do segundo escalão, o golo decisivo que deu o triunfo aos londrinos foi marcado pelo galês Harry Wilson, aos 105 minutos. O médio tinha sido lançado no encontro instantes antes.

O médio Domingos Quina foi titular no Fulham, mas acabou substituído por Marco Silva, aos 71 minutos.

O Fulham nunca conquistou a Taça de Inglaterra, mas foi finalista vencido em 1974/75 frente ao West Ham (2-0).