Bournemouth sobe à Premier League depois de vencer o Nottingham Forest

O Bournemouth garantiu esta terça-feira a subida à Liga inglesa, duas épocas depois de ter descido do escalão principal, ao vencer na receção ao Nottingham Forest, por 1-0, na penúltima jornada da Championship.



O golo que colocou o Bournemouth na Premier League foi marcado pelo avançado galês Kieffer Moore, aos 83 minutos.

Os 'cherries' asseguraram o segundo lugar e a consequente subida a uma jornada para o final do campeonato, atrás do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, que garantiu na segunda-feira o primeiro lugar com uma goleada ao Luton, por 7-0.

O Nottingham Forest, bicampeão europeu (em 1978/79 e 1989/90), que necessitava de vencer hoje em casa do seu adversário para deixar tudo em aberto para a 46ª e última jornada no que toca ao segundo lugar, terá de disputar o playoff de apuramento para a Premier League, escalão do qual está arredado há 23 anos.

Além do Nottingham Forest, também o Huddersfield, que desceu em 2019 à Championship, assegurou o apuramento para o playoff, enquanto o Sheffield United e o Luton ocupam atualmente os outros dois lugares de acesso àquela fase, mas podem ser ultrapassados pelo Middlesbrough e pelo Millwall, na última jornada.

Para o playoff são apurados o terceiro, quarto, quinto e sexto classificados da Championship, quarteto do qual sairá o outro promovido à Premier League, que se juntará ao Fulham e ao Bournemouth.