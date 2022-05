Guardiola arrasa Berbatov e Evra

Choveram críticas a Pep Guardiola após a eliminação do Manchester City na meia-final da Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid. Os merengues marcaram duas vezes em dois minutos (90’ e 90’+1) no triunfo por 3-1 no Bernabéu e algumas personalidades ligadas ao futebol, como Dimitar Berbatov ou Patrice Evra – ambos antigos jogadores do Manchester United – acusaram o técnico espanhol de “não ter mentalidade vencedora” e ainda de “não possuir um plano B”.Ontem, o treinador do City respondeu... à letra. “Esses especialistas, antigos jogadores como Berbatov e Evra... não me lembro de ver essa mentalidade, eles estavam lá, quando nós [Barcelona] destruímos o Manchester United na final da Liga dos Campeões”, rematou.