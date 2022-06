Premier League tem 820 milhões de seguidores

A Premier League é a liga mais popular nas redes sociais. Num levantamento levado a cabo pelo site ‘SafeBettingSites.com’, os clubes do campeonato inglês contabilizam no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok e Weibo cerca de 820 milhões de seguidores. No segundo posto surge a La Liga. Os clubes espanhóis somam 764 milhões de seguidores, com Barcelona e Real Madrid a reunirem a maioria. Os clubes ingleses e espanhóis têm um grande vantagem - mais de metade - em comparação com as outras principais ligas. Segue-se a Serie A com 289 M. A maior surpresa prende-se com o facto da Ligue 1 (232 M) ser mais popular do que a Bundesliga (192 M). No entanto, é importante referir que o campeonato alemão tem 18 equipas ao contrário da liga francesa que conta com 20 clubes. Fora dos Big 5 e ainda mais longe do topo estão o campeonato holandês... e o português.A Eredevisie soma 29 milhões de seguidores, enquanto a Liga Bwin tem 25 milhões. Sem surpresas, FC Porto, Benfica e Sporting são as mais populares.