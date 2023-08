Tom Brady torna-se proprietário minoritário do Birmingham

Tom Brady, lenda da NFL, tornou-se proprietário minoritário do Birmingham, informou esta quinta-feira o clube inglês. O ex-jogador de futebol americano, de 46 anos, vai ser presidente do conselho consultivo do emblema do Championship, "trabalhando diretamente com a direção do clube e com os membros da equipa de liderança do Birmingham City Football Club", divulgou o clube.Aos meios de comunicação do clube, Tom Brady mostrou-se muito entusiasmado com o novo desafio. "O Birmingham City é um clube icónico com tanta história e paixão e fazer parte dos blues é uma verdadeira honra para mim. O BCFC assenta no trabalho de equipa e na determinação e estou entusiasmado por trabalhar ao lado da direção e dos jogadores para tornar o nosso clube da 'Segunda Cidade' inigualável. Fiz parte de algumas equipas fantásticas no meu tempo e estou ansioso por aplicar a minha perspetiva para criar o mesmo sucesso aqui em Birmingham", atirou.O norte-americano, sete vezes campeão da NFL, deixou as competições oficiais este ano após 23 épocas ao mais alto nível, onde foi considerado o jogador mais valioso da NFL por três vezes, além de deter o recorde do jogador com mais vitórias na Super Bowl (sete).