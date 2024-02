Jogo épico em Newcastle

De loucos! Newcastle e Luton protagonizaram um dos jogos do ano, que terminou num empate (4-4). A jogar em casa, os magpies não demoraram a tomar a liderança do marcador, mas o aguerrido Luton respondeu da mesma moeda e ao intervalo havia um empate a dois golos. A ação prosseguiu na 2ª parte com os londrinos a colocarem-se na frente em poucos minutos com golos de Morris (de penálti) e Adebayo. Mas os magpies não baixaram os braços e evitaram a derrota graças a Trippier e Barnes.

Igualmente emocionante foi o empate (2-2) do Tottenham na visita ao Everton, que contou com Beto e Chermiti a saltar do banco. Richarlison bisou contra a antiga equipa, mas o defesa Brantwhaite igualou para os da casa já aos 90’+4. Um deslize que custou o 4º lugar aos spurs, já que o Aston Villa goleou (5-0) o último Sheffield United.