Tottenham bane 48 adeptos por venda ilegal de bilhetes a adeptos do Estrela Vermelha

O Tottenham revelou esta quinta-feira que vai banir 48 adeptos e proibi-los de voltarem a entrar no seu estádio, depois de estes comprarem e revenderem bilhetes a adeptos sérvios do Estrela Vermelha para o duelo disputado entre as duas equipas a 22 de outubro, em Londres, relativo ao grupo B da Liga dos Campeões, que terminou com goleada (5-0) dos ingleses.

O Estrela Vermelha estava sob alçada disciplinar da UEFA - na sequência de episódios racistas frente aos finlandeses do Helsínquia, na segunda pré-eliminatória de quaificação - que o impedia de contar com apoiantes nas bancadas em jogos fora de portas. Contudo, foram vistos cerca de 200 adeptos sérvios no Tottenham Hotspur Stadium que terão adquirido os ingressos aos 48 adeptos agora identificados pelo clube londrino.

Os agentes de segurança presentes no jogo âinda isolaram os adeptos sérvios dos ingleses, mas não conseguiram retirá-los do recinto por serem em grande número.



De acordo com a Sky Sports, "o clube iniciou uma investigação completa e descobriu que quase 50 sócios compraram vários ingressos e os venderam ilegalmente". O canal televisivo britânico adianta também que "o painel disciplinar da UEFA vai ainda decidir se deve agir contra qualquer um dos clubes".