Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Arsenal-Man. City, 0-1: Sterling aproveita erro dos gunners Manchester City alcança 18.ª vitória seguida, desta feita à custa do opositor do Benfica na Liga Europa





É GOLO! Sterling marca sem oposição junto à pequena área

• Foto: reuters