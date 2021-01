Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Burnley-Manchester United, 0-1: Bruno Fernandes atinge liderança Red devils arrancam vitória a ferros diante do Burnley e ultrapassa o Liverpool no topo





IMPORTANTE. Bruno ajudou United a conseguir mais um bom resultado

• Foto: lusa / epa