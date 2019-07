A dor de Pochettino depois da final da Champions: «Durante 10 dias não saí de casa»

Mauricio Pochettino digeriu mal a derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, na última época. O treinador argentino do Tottenham conta que ficou frustrado com o sucedido e que demorou a recuperar."Tentamos encontrar a razão, analisar o que correu mal. Os pequenos detalhes fazem a diferença... Foi difícil, porque as três semanas em que preparámos o jogo foram incríveis, mas a desilusão que vem com a derrota é avassaladora", contou o treinador ao 'Daily Mail'."Depois temos de ir para casa. Eu fui de comboio de Madrid para Barcelona no dia seguinte. Fiquei 10 dias em casa, não queria sair. Foi muito duro porque estivemos tão perto da glória...", reconheceu."Tentei jogar golfe uns dias depois - jogar não, bater umas bolas. Tentava focar-me para bater a bola de forma perfeita, mas era impossível... A minha família procurou ajudar-me, mas eles estavam como eu", sublinhou Pochettino, prosseguindo: "As pessoas que apreciaram o que nós fizemos ajudaram-me. Em Espanha, adeptos ingleses nos restaurantes em Madrid, em Ibiza, fãs do Liverpool e do Tottenham diziam-me 'o Tottenham foi fantástico'. Isso ajudou-me levantar o moral, as pessoas reconheceram a qualidade do nosso trabalho."