A foto que 'compromete' Haaland: ingleses avançam que Man. United é o destino do norueguês

O futuro de Erling Haaland pode estar muito perto de ficar fechado... tudo por culpa de uma fotografia. O jovem prodígio norueguês do Red Bull Salzburgo foi 'apanhado' a dar um autógrafo numa camisola do Manchester United e a internet encarregou-se do resto.Entretanto, a imprensa inglesa avança que o Manchester United está na frente pela corrida do avançado norueguês do Salzburgo e pode fechar o acordo com a formação austríaca já no mercado de inverno por uma verba a rondar os 90 milhões de euros.Segundo avança o 'The Sun', o internacional norueguês iria cumprir o resto da presente temporada no RB Salzburgo, sendo apenas transferido para o emblema de Manchester no início do próximo ano.Registe-se que Erling Haaland, aos 19 anos, leva 18 golos e quatro assistências em 16 jogos realizados no campeonato austríaco esta temporada, tendo também chegado aos oito golos em apenas seis jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, tornando-se no mais jovem de sempre a atingir esta marca na prova milionária. O futuro parece ser bilhante para o jovem norueguês.