A frase que pode valer castigo a De Zerbi: «Não gosto de 80 por cento dos árbitros ingleses»

Roberto De Zerbi, um dos treinadores da moda em Inglaterra, pode desfalcar o seu Broghton por alguns jogos. E tudo porque... foi sincero.

O italiano esteve no banco a comandar a sua formação frente ao Sheffield United (1-1), no domingo, e no final disparou em direção do árbitro John Brook e do quarto árbitro Andy Madley.

"Vvou ser muito sincero, honesto e claro. Não gosto de 80 por cento dos árbitros de Inglaterra. Não é uma coisa nova. Não gosto do comportamento deles no campo de jogo", revelou.

Agora cabe aos responsáveis da federação inglesa analisar as palavras e determinar o castigo para De Zerbi.