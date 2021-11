A gaffe de ex-internacional inglês que obrigou a BBC a pedir desculpa

Carlton Cole, antigo avançado inglês, de 38 anos, com passagens por clubes como Chelsea, Wolverhampton e West Ham, fez um comentário infeliz aos microfones da 'BBC Radio', antes do jogo entre o, que já motivou pedidos de desculpa.O internacional inglês falava antes do jogo de ontem. "É preciso respeitar o Manchester City, caso contrário vais ser apanhado e vai ser um holocausto. Nós não queremos isso", disse o antigo futebolista do West Ham.O comentário - em referência ao genocídio que durante a 2.ª Guerra Mundial levou à morte de milhões de judeus - chocou muitos ouvintes.Mais tarde Cole fez 'mea culpa'. "Quero pedir desculpas aos ouvintes pela frase totalmente inaceitável que usei. Peço realmente muitas desculpas se ofendi alguém. Perdão."Um porta-voz da BBC também falou sobre o tema. "Foi feita uma referência inaceitável durante o programa e pedimos desculpas no ar, ainda durante a emissão.Nas redes sociais os comentários não se fizeram esperar e houve mesmo quem defendesse que a BBC devia despedir Carlton Cole.