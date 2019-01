A hilariante mensagem de ano novo de Salah que está a correr mundo

Foram aos milhões as mensagens de Ano Novo que correram nos telemóveis de todo o mundo nas últimas horas. Mas há mensagens e... mensagens. Lovren e Salah que o digam."Feliz ano novo, mano", escreveu Salah ao companheiro do Liverpool através do Whatsapp. O croata respondeu quatro minutos depois. "Obrigado, mano. Desejo-te o melhor no novo ano: saúde e amor", escreveu, antes do egípcio mudar o rumo à conversa e... 'descambar'."O mesmo para ti... A que horas é o treino amanhã? Só te desejei um feliz ano novo para saber a hora de amanhã. Ainda é às 15h30?", concluiu Salah com muitos emojis divertidos à mistura.Ora, Lovren partilhou no Instagram esta conversa com todos os seus seguidores e acabou por dar resposta ao companheiro de equipa. "Sim, é às 15H30".