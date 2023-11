A história de superação de Bambo Diaby: foi suspenso por doping, vendeu carros e agora cumpre o sonho no Sheffield Wed.

Bambo Diaby é esta sexta-feira destaque na imprensa desportiva britânica. O defesa-central hispano-senegalês, de 25 anos, atravessa esta temporada um dos melhores momentos da carreira, depois de ter passado por um autêntico calvário entre 2020 e 2022.Bambo Diaby representava o Barnsley em 2019, quando, durante um teste anti-doping acusou positivo para uma substância proibida. O defesa-central afirmou não ter ingerido a substância de forma consciente, mas o seu testemunho foi insuficiente para travar uma suspensão que se adivinhava longa. "Foi um período difícil. Voltei para casa, para Barcelona, e gastei todo o dinheiro que tinha a treinar num ginásio profissional para me manter em forma", começou por recordar o defesa-central que atualmente representa o Sheffield Wednesday, antes de revelar que usou a sua paixão pelos carros para arranjar um trabalho: "Comecei a trabalhar numa oficina local, pois sempre me interessei por carro. Fui lá e perguntei ao dono se podia trabalhar. Expliquei-lhe a minha situação, que era um futebolista profissional que tinha sido banido. Não tive vergonha de lho dizer porque essa era a realidade. Fizeram-me um teste e aprendi imenso sobre carros - se alguma vez quiseres um carro, posso vender-te um!", disse, em declarações citadas pelo jornal 'The Sun'.A situação na oficina começou a dar frutos de tal forma que chegou a ter de controlar cerca de 200 carros em simultâneo. "Tive de vender carros online, através do computador, ao telefone, a falar com as pessoas cara a cara. Os carros estavam a entrar e a sair. Eu tinha de comprá-los e depois vendê-los. Tinha de controlar cerca de 200 carros. Foi uma experiência muito boa", acrescentou."Entre um trabalho e outro", Bambo Diaby ia arranjando tempo para manter-se em forma. Ia para o ginásio fazer o meu treino, que era importante para quando eu voltasse ao futebol. Acordava cedo, treinava até às 10 horas da manhã e depois fazia um dia inteiro [de trabalho]. Se me atrasasse uma hora, tinha de trabalhar até mais tarde ou fazer um extra para compensar esse tempo perdido", contou.Bambo Diaby não teve receio em assumir que foi a família, assim como os amigos, que lhe deram forças para continuar. "Todos eles ajudaram-me muito. Foi graças a eles que eu não desisti do futebol. Nos momentos difíceis em que pensamos que a nossa carreira está acabada, eles estão lá para nos dizer: 'Tens de voltar com força'. E essa altura foi uma experiência que me tornou mais forte. É também algo que me ajuda na situação em que nos encontramos agora, no fundo da tabela do campeonato. Não importa quão difícil seja a situação. É preciso trabalhar, ter confiança e acreditar", vincou.Apesar de ter sido suspenso, Bambo Diaby não deixou de receber mensagens de apoio dos seus ex-companheiros de equipa no Barnsley. "Eles sabem o quanto se trabalha para estar em forma e conhecem-me fora do futebol. Sabiam que era impossível para um jogador como eu consumir substâncias proibidas de forma consciente. Todos os meus colegas de equipa do Barnsley me enviaram mensagens e ajudaram-me durante o tempo que passei em Barcelona, mesmo que fosse apenas uma mensagem curta a dizer 'Bambo, a tua hora vai chegar'. Significou muito", confessou.O Sheffield Wednesday é atualmente o último classificado do Championship (equivalente à segunda divisão inglesa de futebol), com apenas 6 pontos somados em 16 jornadas. Mesmo com a continuidade no segundo escalão difícil, Bambo Diaby disse ainda acreditar na manutenção da equipa. "Olho para a tabela para usá-la como inspiração e dizer a mim mesmo e à equipa: 'Vamos, temos que melhorar'. Não procuro desculpas para o nosso mau desempenho, só procuro desculpas para me motivar. Quero subir na tabela com esta equipa. Sei que estamos a trabalhar de forma árdua e sinto que podemos continuar a melhorar. Para vencer a despromoção, o mais importante é acreditarmos. Gosto de acreditar e, se olharmos para os olhos de cada jogador, sei que eles também acreditam", terminou.