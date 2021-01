A história de superação do herói do Crawley Town: do Tottenham ao acidente que lhe mudou a vida

Quando esta tarde deu início à vitória histórica do Crawley Town sobre o Leeds, muito terá passado pela cabeça de Nick Tsaroulla, um jovem inglês que apesar dos seus 21 anos já teve de superar várias dificuldades na sua vida e carreira. Por isso, foi com naturalidade que, após o encontro, não escondeu a emoção ao falar daquilo que acabara de fazer.





O golaço que deu início ao descalabro do Leeds na Taça de Inglaterra O golaço que deu início ao descalabro do Leeds na Taça de Inglaterra

A carregar o vídeo ...

Jovem cipriota à beira das lágrimas após ajudar a eliminar o Leeds Jovem cipriota à beira das lágrimas após ajudar a eliminar o Leeds

A carregar o vídeo ...

Produto das escolas do Tottenham, Tsaroulla cumpriu sete temporadas nos spurs e por lá até se foi destacando, até que em 2017 um grave acidente de carro o obrigou a uma paragem de praticamente um ano para se recuperar totalmente das sequelas sofridas. Daí em diante nada seria igual.Acabou por ser dispensado pelos spurs em 2018 e passou mais um ano sem jogar, até que no início de 2019/20 se juntou ao Brentford B. Chegou como um desconhecido e na sua conferência de imprensa de apresentação teve mesmo de explicar quem era à imprensa... Foi opção regular na equipa secundária dos 'bees', mas não subiu à formação principal e acabou por sair de novo e ficar uma vez mais livre no mercado.2020, um ano que foi para esquecer para muitos, acabou por lhe dar uma nova esperança. Em outubro assinou pelo modesto Crawley Town e acabou por ser pela equipa da League Two que atingiu o seu melhor momento, ao assinar um fantástico lance individual para abrir a contagem diante do Leeds . Um momento que o próprio assumiu ter sido especial e que o deixou emocionado. "Foi uma fantástica performance coletiva e estamos todos eufóricos. Valeu a pena. Estou um pouco emocionado... Tenho vivido uma caminhada bastante dura e isto significa imenso", declarou o jovem jogador, que é internacional Sub-21 por Chipre.