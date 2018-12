A imagem que está a chocar Inglaterra: Sterling alvo de insultos racistas

A imagem já foi partilhada vezes e vezes sem conta nas redes sociais e está a gerar mais uma polémica em Inglaterra. Raheem Sterling, avançado do Manchester City, foi alvo de insultos racistas durante o jogo com o Chelsea , denúncia 'feita' pela transmissão televisiva do encontro.Nas imagens também partilhadas pelo antigo capitão do Manchester United, Rio Ferdinand - e vistas por mais de 260 mil pessoas nas primeiras duas horas em que foram colocadas a circular... -, podem ver-se vários adeptos a gritar ao avançado do City, em tom ameaçador.Além das autoridades britânicas já terem aberto um inquérito para averiguar o que de facto sucedeu, também o Chelsea está já a investigar o que aconteceu em pleno Stamford Bridge. No entanto, e segundo explica o Goal.com, os blues insistem que têm o dever de respeitar os seus adeptos não querendo acusar ninguém apenas com base em "comentários feitos online", mas sim levando a cabo a sua própria investigação para provar (ou não) se houve um ataque racista."Vamos continuar a permitir que este tipo de comportamento racista continue? Tudo por causa de uns pontapés na bola", escreveu Ferdinand na publicação.