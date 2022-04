A lesão bizarra de jogador do Hartlepool: colocou cotonete no ouvido e agora... não se aguenta em pé

E o prémio de lesão mais bizarra vai para... Mark Shelton. O médio do Hartlepool United, que esta época tem sido titular habitual na equipa na League Two, teve de ser internado no hospital por causa de um cotonete e a intervenção do médico encarregue de o tratar acabou por agravar a situação. Por isso, explica o técnico Graeme Lee, o médio de 25 anos será baixa diante do Scunthorpe United, já porque nesta altura simplesmente... não consegue aguentar-se em pé."O Mark Shelton colocou um cotonete no ouvido e deixou-o ir longe demais. Foi para o hospital e o médico acabou por colocar as pinças também demasiado para dentro do ouvido e está zonzo. Nem consegue segurar-se em pé. Eles acreditam que possam ser vertigens. Mas isto é apenas mais um episódio das lesões aleatórias que temos tido. Tem sido bizarro. Pensas que vais recuperar alguém e do nada outro 'cai'. Tem sido uma situação bizarra, mas quem quer entre em campo, mesmo que não seja a nossa equipa mais forte, os miúdos vão dar tudo", garantiu o técnico do conjunto que ocupa a 15.ª posição da tabela do quarto escalão do futebol inglês - e já salvo da possibilidade de cair de escalão.