A mensagem de Mourinho na véspera de se estrear na fase de grupos da Liga Europa

José Mourinho partilhou uma mensagem no Instagram onde deixou claro quais são os seus objetivos para esta esta edição da Liga Europa. Na véspera de se estrear na fase de grupos, o treinador português do Tottenham surge numa foto com três bolas nas mãos, deixando uma série de pergundas.





"Três bolas... Os três golos que concedemos contra o West Ham? Os três fantásticos golos que lhes marcámos? Ou as duas Ligas Europa que eu tenho no bolso e a 3.ª pela qual estou preparado para lutar?", escreveu Mourinho.O Tottenham recebe amanhã os austríacos do LASK Linz na 1.ª jornada do Grupo J.