O equipamento alternativo do Leicester, apresentado recentemente pelos foxes, está a dar muito que falar. Não porque tenha um desenho estranho ou que seja uma camisola demasiado 'berrante', mas sim por causa do facto de a nova camisola alternativa da equipa de Ricardo e Adrien ser demasiado... simples. Simples porque, basicamente, a Adidas pegou num modelo comercial (o Regista 18), 'colou' o símbolo do clube e o do patrocinador e... já está!Mas não se fica por aí a insatisfação dos adeptos. É que o preço também merece reparos, especialmente tendo em campo o valor a que está colocado à venda o tal Regista 18, o modelo 'limpo': perto de 20 euros. Ora, acrescentando apenas os dois símbolos citados, a mesma camisola passa então a custar... três vezes mais (61 euros)!

Autor: Fábio Lima