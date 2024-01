A moda pegou: Robbie Williams equaciona comprar o Port Vale

O popular cantor Robbie Williams pode comprar o Port Vale, tradicional emblema inglês que atualmente milita na League One. O antigo integrante dos 'Take That', de 49 anos, nunca escondeu o amor que nutre pelo modesto clube inglês, e pretende agora 'imitar' aquilo que os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney fizeram no Wrexham.

Fonte próxima do processo garante ao "The Sun" que este sonho pode mesmo tornar-se realidade: "Estamos apenas no início, mas confirmo que o Robbie foi contactado informalmente para se entender se estaria realmente interessado em avançar com a proposta. O Port Vale é uma das suas grandes paixões e sempre teve o sonho de estar mais envolvido."

A notícia encheu os principais sites de Inglaterra, o que motivou um comunicadodo clube a garantir que, por agora, não existe nada de concreto: "Estamos cientes das notícias que surgiram em diversos meios de comunicação e queremos clarificar o seguinte - o Robbie Williams não fez nenhuma proposta para adquirir o Port Vale Football Clube e não existiram conversas sobre o tema."