A passagem relâmpago de Matic pelo centro de treinos do United: 24 minutos... e já está

A poucos meses do final do seu contrato com o Manchester United, Nemanja Matic parece cada vez mais destinado à porta de saída dos red devils. Com poucos minutos na presente temporada, e já depois de ter falhado a gala do clube para se juntar a um jantar com amigos, o médio sérvio é esta quarta-feira notícia por ter abandonado o centro de treinos dos red devils bem antes dos seus colegas, isto depois de ter estado naquele espaço apenas por... 24 minutos.





A informação é adiantada pelo 'The Sun', que dá conta das horas exatas de entrada (9:06) e de saída (9:30) do sérvio num dia de sessão de treino ligeira antes da viagem para Astana. Uma viagem que o ex-Benfica falhará, algo que dá ainda mais força ao cenário de saída no final da temporada. O destino ainda não se sabe, mas os rumores recentes apontam o Inter Milão como mais forte candidato a garantir o jogador sérvio de 31 anos.