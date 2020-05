A 'premonição' de Nani aos 17 anos: «Visitei Old Trafford e disse 'este vai ser o meu lugar'»

Nani participou num podcast do Manchester United onde revelou que a sua paixão pelo clube inglês começou quando ainda era júnior no Sporting e visitou Old Trafford. "Tinha 17 anos e fizemos a pré-época em Inglaterra. Um dia o treinador disse-nos que íamos visitar Old Trafford", recorda o atual jogador do Orlando City que não esquece a primeira passagem pelo balneário: "Estava excitadíssimo pois sabia que o Giggs, o Ronaldo e o Beckham tinham estado ali. Recordo-me de dizer a brincar 'este vai ser o meu lugar' e, passados cinco anos, lá estava eu. É incrível".





O internacional português recorda que quando deixou o Sporting tinha várias opções em carteira, mas não hesitou quando ouviu o nome dos 'red devils' entre os interessados. "O meu empresário disse-me para escolher entre Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, Inter, Bayern e Real Madrid. Não sei se é tudo verdade mas era o que se noticiava na altura e escolhi o Manchester United pois era o clube ao qual já me sentia ligado", acrescente o extremo que ainda recorda o regresso ao Sporting, em 2014/15, por empréstimo do clube inglês: "Foi muito bom voltar pois fiquei perto da minha família e dos meus amigos. Também me permitiu respirar um pouco e recuperar a energia e a motivação para um novo desafio. Para dizer a verdade fizemos uma grande época no Sporting... Eu joguei bem, voltei a disputar a Champions e marquei alguns golos. Desfrutei bastante essa época".