Aaron Bissaka a caminho do Manchester United por 50 milhões de euros

O Manchester United chegou a acordo com o Crystal Palace para a contratação de Aaron Bissaka, defesa de 21 anos, segundo avança esta quarta-feira a Sky Sports.





Os red devils deverão pagar 50 milhões de euros pela transferência, aos quais se podem juntar mais seis milhões por objetivos, nomeadamente o número de jogos realizados. O jogador deve viajar ainda esta quarta-feira para Manchester e na quinta-feira realizar os necessários exames médicos antes da oficialização do negócio.Recentemente o Crystal Palace tinha recusado uma primeira proposta do United pelo lateral direito inglês, que tem descendência da República Democrática do Congo, no valor de 39 milhões mais 17 por objetivos.