Aaron Wan-Bissaka sobre Bruno Fernandes: «Os espanhóis estão a tomar conta dele»

Aaron Wan-Bissaka, lateral direito do Manchester United, falou sobre Bruno Fernandes, a mais recente contratação dos red devils, para elogiar a postura do ex-médio do Sporting e também revelou quem tem ajudado mais o internacional português, de 25 anos, na adaptação.





"Está a integrar-se bem. Tem alguns dos jogadores espanhóis a tomarem conta dele", salientou em declarações ao canal televisivo do clube.Depois da estreia de Bruno Fernandes, frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, ter sido muito elogiada pelos especialistas ingleses. Agora, o Manchester United mede forças com o Chelsea esta segunda-feira e todos esperam um bom contributo do médio."Está a entrar no grupo da forma correta e estamos todos desejosos de ver aquilo que ele pode dar à equipa", sublinhou.