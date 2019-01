Aboubakar Kamara agride funcionário do Fulham e é preso

O avançado Aboubakar Kamara tem sido uma autêntica dor de cabeça para o Fulham. Ainda há menos de um mês o treinador Claudio Ranieri dizia que tinhafrancês, que agora foi preso por agredir um funcionário do clube.Segundo a imprensa inglesa, a polícia foi chamada segunda-feira à noite ao centro de treinos da equipa por causa de uma altercação. "A polícia esteve no local e um homem com cerca de 20 anos foi detido", referiu fonte da polícia, sem revelar a identidade do indivíduo.O Fulham disse apenas que o homem que foi preso "está proibido, por tempo indeterminado, de aceder ao centro de treinos e a todas as atividades do clube."