Abramovich impediu transferência de avançado para o Tottenham: negócio cancelado após testes feitos

A rivalidade entre Chelsea e Tottenham é grande e Roman Abramovich faz questão de a manter. Segundo recordou Carlton Cole, o milionário russo que comprou os blues em 2003 impediu mesmo a sua transferência para o rival.





"Estava a um passo de me juntar ao Tottenham. Fiz os testes médicos e tudo. Mas quando Roman Abramovich descobriu, disse-me: 'tens que voltar, não te juntes a eles. Não podes ir para os spurs, eu não faço negócios com eles'", contou Carlton Cole.O episódio aconteceu em 2006, numa altura em que José Mourinho era treinador dos blues - atualmente o treinador português orienta o Tottenham. Carlton Cole mudou-se posteriormente para o West Ham.Desde que chegou ao Chelsea, Abramovich 'fechou totalmente as portas' ao rival e o único jogador a deixar os blues para rumar ao Tottenham foi o guarda-redes italiano Carlo Cudicini, que saiu em 2009 a custo zero.