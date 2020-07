Acabou a temporada na Premier League: quem vai às provas europeias e quem desce

Terminou hoje a edição 2019/20 da Premier League. O Liverpool voltou a ser campeão 30 anos, mas isso há muito que se sabia. Este domingo ficou, sim, marcado pela luta por lugares na Liga dos Campeões e Liga Europa. E Bruno Fernandes, com um golo, abriu caminho ao triunfo e ao terceiro lugar do Manchester United, que assim estará presente na próxima edição da Liga milionária. Também o Chelsea garantiu um posto nesta prova, finalizando em 4.º depois de bater o Wolverhampton.





Os Wolves de Nuno Espírito Santo que, precisamente, vão falhar o acesso à Liga Europa (pelo menos via campeonato) depois dessa derrota com os blues, dando o 6.º lugar ao Tottenham de José Mourinho (empatou com o Crystal Palace e garantiu apuramento pela diferença entre golos marcados e sofridos: +3 que os lobos).Campeão: LiverpoolLiga dos Campeões: Liverpool, Manchester City, Manchester United e ChelseaLiga Europa (fase de grupos): Leicester CityLiga Europa (2.ª pré-eliminatória): TottenhamDespromoção: Bournemouth, Watford e Norwich City