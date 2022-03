Adama Traoré era o 'campeão' das multas no Boro: «Morava a 2 minutos e chegava sempre atrasado»

Adama Traoré é por estes dias uma das caras do renovado Barcelona, mas nem sempre a vida lhe sorriu. Ou, se calhar, o melhor será fazer a frase de forma inversa: nem sempre o próprio Adama se aplicou para que ela lhe sorrisse. Em causa está a sua passagem pelo Middlesbrough, que esta semana foi tema de conversa num texto assinado por Stewart Downing, antigo internacional inglês, no site da casa de apostas 'Ladbrokes'. Nesse longo texto, o ex-jogador falou de vários temas da sua carreira, contou histórias peculiares e chegou ao espanhol por conta das multas. Aí, revela, Adama era o campeão."É o primeiro jogador que me vem logo à cabeça. Um tipo fantástico, mas sem qualquer noção de tempo. Ele não conduzia e vivia mesmo ao lado do centro de treinos, por isso ia sempre treinar na sua pequena scooter... chegava sempre atrasado! Nós fazíamos sempre uns 40 minutos para lá chegar, ele estava a dois minutos, logo ao virar da esquina, e chegava sempre atrasado", começou por recordar, antes de apontar um episódio peculiar."Houve um dia em que ele foi para casa dormir uma sesta e nós tínhamos viagem de autocarro ao final da tarde para um jogo. O Garry Monk disse só ao motorista para o deixar para trás, porque ele simplesmente não ia acordar. É um tipo mesmo bom e tentámos ajudará-lo ao máximo... Estávamos sempre a dizer-lhe 'Adama, vá lá, só tens de colocar o alarme no telemóvel'. Mas eu acho que ele gostava de pagar multas. Só pode! No final de contas a coisa saiu fora de mão e decidimos que não podíamos tirar-lhe todo aquele dinheiro para as multas. Não podíamos continuar a multá-lo, pois claramente não estava a funcionar. Tínhamos literalmente de o arrastar para o autocarro! É mesmo um tipo fantástico, mas não tinha noção alguma do tempo", repetiu o antigo jogador, de 37 anos.