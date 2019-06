Adebayor vai regressar à Premier League

Velhos são os trapos. Emmanuel Adebayor, de 35 anos, está longe de se sentir acabado e, por isso, equaciona regresso aos relvados brilhantes da Premier League. West Ham, Sheffield United e Watford são as formações interessadas no avançado, que depois de se ter desvinculado dos turco do Basaksehir (3 golos em 19 jogos na última época), está agora livre para rubricar novo acordo.

Depois de passagens por Arsenal, Tottenham, Manchester City e Crystal Palace o internacional togolês pode agora voltar aos melhores palcos do futebol europeu, onde já foi muito feliz.