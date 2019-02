Adepta do Wolverhampton banida por atirar tarte a adversário... mas ela diz que só tossiu

Josephine Johnson, de 44 anos, está impedida de entrar no estádio do Wolverhampton, equipa orientada pelo treinador português Nuno Espírito Santo, durante os próximos três anos.Esta adepta dos Wolves é acusada de atirar com uma tarte à cabeça de um adepto do West Ham, durante o jogo do passado dia 29 de janeiro, que terminou com a vitória da formação de Nuno Espírito Santo por 3-0 No entanto, Josephine Johnson considera que tal castigo é uma injustiça, já que a sua versão dos factos é diferente: "Estava a terminar de comer uma tarte quando o Wolverhampton marcou. Estava a celebrar, engasguei-me. Ao tossir um bocado da tarte saiu da minha boca e atingiu um adepto do West Ham que estava por baixo. Inclinei-me para pedir desculpa, mas ele insultou-me e chamou os seguranças", contou à imprensa britânica.