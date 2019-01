Um adepto do Chelsea foi esta quinta-feira banido dos estádios ingleses por três anos devido a insultos homofóbicos no jogo com o Brighton, em dezembro. O jovem, de 20 anos, foi ainda condenado pelo tribunal a pagar uma multa de 1.070 euros.Um porta-voz do Brighton congratulou-se com a decisão, frisando o compromisso do clube em ter "tolerância zero para com qualquer tipo de abuso por parte de quem vai aos jogos" no seu estádio, segundo cita a Sky Sports.