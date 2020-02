Adepto do Newcastle mostrou mais do que devia e até Allan Saint-Maximin comentou caso

O Newcastle venceu na noite de terça-feira o Oxford Unted, por 3-2, em jogo da Taça de Inglaterra, com o golo da vitória a surgir no prolongamento. O jogo estava a ser transmitido em direto pela BBC e houve um momento que não passou despercebido: ao comemorar o golo um adepto do Newcastle baixou as calças e mostrou mais do que devia.





Me after seeing the helicopter celebration pic.twitter.com/PU1PYRJuL4 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 4, 2020

A imagem (censurada) começou desde logo a circular nas redes sociais e até o autor do golo, Allan Saint-Maximin, comentou o caso no Twitter.Ainda não é conhecido qualquer castigo, mas sabe-se que em Inglaterra estas situações não costumam passar em claro e certamente este adepto irá sofrer consequências de um ato impróprio em público - como mostrar os genitais.