Adepto do Sheffield United usa estádio do Wednesday como... casa-de-banho

Em Inglaterra a rivalidade entre emblemas vizinhos é enorme. Que os digam os adeptos dos dois principais clubes de Sheffield – United e Wednesday. Estão habituado a críticas de parte a parte, muitas cenas de violência e problemas que se perdem nas areias do tempo.

Contudo, este fim de semana, a rivalidade intensa entre os dois clubes atingiu proporções épicas. Um adepto do Sheffield United aproveitou o recato da madrugada para invadir o estádio de Hillsborough, casa do Wednesday, e defecar em pleno círculo central do relvado.

O meliante filmou todo o processo e colocou o vídeo nas redes sociais, tendo alcançado quase de imediato perto de 60 mil visualizações.

A polícia de South Yorkshire foi acionada e o caso está a agora a ser monitorizado pelas forças da autoridade.