Adepto morre no encontro entre Barnsley e Derby County

Esta quarta-feira foi um dia trágico para o futebol inglês. O encontro entre o Barnsley e Derby County (2-2), relativo à 10.ª jornada do segundo escalão inglês de futebol, terminou da pior maneira possível para a equipa da casa.Depois de ter conseguido chegar ao empate quase em cima do apito final, graças a um golo de Conor Chaplin, aos 90+4', e ter evitado a quarta derrota consecutiva, o emblema inglês informou, esta quinta--feira, através de um comunicado a morte de Jeffrey Wroe, adepto do Barnsley, que sofreu uma paragem cardíaca nas bancadas do Estádio Oakwell."O Barnsley Football Club está profundamente triste ao saber da morte de um adepto no jogo desta quarta-feira à noite contra o Derby County", escreveu Barnsley, através do site oficial do clube.