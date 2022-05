Adepto punido com 24 semanas de prisão e 10 anos sem entrar em estádios após cabeçada em jogador

Já foi detido, o adepto (e anormal) que agrediu o capitão do #SheffieldUtd, #BillySharp, durante a invasão de campo após o apuramento do #NothinghamForest para a final do playoff do #Championship.



Recordar que o jogador já passou pelo clube em 2012/13.pic.twitter.com/0aEgQvRvyc https://t.co/c66jTxpFKQ — Nuno Valinhas (@nunovalinhas) May 18, 2022

Um adepto foi detido depois de correr pelo campo no final do jogo entre o Nottingham Forest e o Sheffield United, na última terça-feira, agredindo Billy Sharp com uma violenta cabeçada.O capitão do Sheffield United foi atacado depois de a sua equipa ter perdido o jogo nos penáltis, no playoff do Championship.O jogador foi atirado ao chão com a violência do impacto e teve de ser suturado com quatro pontos num lábio.O adepto chama-se, segundo a BBC, Robert Biggs, tem 30 anos e declarou-se culpado pelo sucedido. Foi sentenciado a 24 semanas de prisão, bem como ao pagamento de uma compensação de 590 euros ao jogador.Está também impedido de entrar em estádios de futebol durante 10 anos.