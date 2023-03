Adepto que agrediu Jack Grealish em campo foi encontrado morto

Paul Mitchell tinha apenas 32 anos e foi encontrado morto esta semana, em Birmingham, Inglaterra, segundo adianta o jornal 'The Sun'. O homem inglês, pai de três filhos, ficou famoso em 2019 quando saltou para dentro de campo e agrediu Jack Grealish, então jogador do Aston Villa, que cumpriu a estreia como capitão de equipa.O futebolista foi surpreendido pela costas pelo fã do rival Birminghan, à passagem dos 10 minutos de encontro da 36ª jornada do Championship, sofrendo um murro no pescoço. Além desse facto, Grealish viria ainda a decidir a partida com o golo solitário (0-1) no Estádio St. Andrew's, num verdadeiro jogo de emoções fortes.Mitchell foi condenado a 14 semanas de prisão mas viria a ser libertado ao fim de apenas quatro cumpridas.A causa da morte não foi revelada pela imprensa inglesa.