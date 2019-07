Adepto que dirigiu insultos racistas a Sterling banido para sempre pelo Chelsea

Raheem Sterling, avançado inglês do Manchester City, foi alvo de insultos racistas na última visita a Stamford Bridge para defrontar o Chelsea, a 8 de dezembro de 2018. Na altura, o jogador de 24 anos apresentou queixa junto da Federação Inglesa e na Justiça britânica, no entanto a procuradoria-geral de Inglaterra arquivou o processo por falta de indícios concretos de insultos racistas.





Mas, o clube detido por Roman Abramovich tomou medidas por si só, abrindo uma investigação ao sucedido. As conclusões levaram à suspensão para a vida do adepto em causa. Aquando das ocorrências, nas redes sociais identificaram Colin Wing, de 60 anos, como autor dos insultos, mas não é possível perceber se foi mesmo este senhor que o Chelsea baniu do seu estádio para toda a vida. No entanto, os londrinos ainda baniram mais cinco adeptos, que também terão participado, de forma temporária.