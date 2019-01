Adepto 'saltitão' ameaçou início do jogo do Arsenal

O encontro entre Blackpool e Arsenal, da 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, inicialmente marcado para as 17:30 deste sábado, esteve em risco de ser atrasado em alguns minutos devido a um momento insólito.Tudo porque, no momento em que se preparava para deixar o hotel e rumar ao Bloomfield Road, o motorista do autocarro dos gunners foi surpreendido pela presença de um fã do Blackpool em cima do veículo. Ao que parece, o fã em causa estará em protesto contra o dono do clube de que é adepto, mas quem 'paga' é o... Arsenal, já que este decidiu não sair dali, nem mesmo perante a ameaça policial.