Adeptos comparam nova camisola do Manchester United a assentos dos autocarros

As novas camisolas do Manchester United para a temporada de 2020/21 foram reveladas num site na internet, não oficialmente, mas contrariamente ao que seria normal, o equipamento não entusiasma os adeptos, segundo escreve o jornal 'The Sun'.





A camisola é vermelha, com a gola em 'V' e colarinho branco, apresentando ainda os logos da Adidas, da Chevrolet e da Kohler, os patrocinadores.Mas a peça ostenta uns salpicos de amarelo e preto que alguns adeptos dizem parecer o assento de um autocarro.Alguns partilharam emojis de pessoas ou animais a vomitar, mas outros foram diretos ao assunto. "O objetivo é que as pessoas comprem esta camisola? Não parece um assento de um autocarro?"