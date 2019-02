Adeptos do Chelsea 'choram' por Diego Costa e até Mourinho foi metido ao barulho

I will never forgive Conte for forcing Diego Costa to leave Chelsea — Shden Tseggai (@shdentseGUY) 20 de fevereiro de 2019

Diego Costa voltou à competição na partida desta quarta-feira frente à Juventus, depois de dois meses e meio de paragem por lesão. O avançado destacou-se na vitória do Atlético Madrid frente à vecchia signora (2-0) na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões o que despertou nostalgia nos adeptos do Chelsea.Após a vitória dos colchoneros, os adeptos dos blues mostraram o seu descontentamento nas redes sociais para com Antonio Conte, por não ter segurado o jogador que atuou pelo Chelsea durante três temporadas: "Nunca perdoarei Conte por forçar a saída de Diego Costa no Chelsea", escreveu um adepto.







Oh gosh, Chelsea do really miss Diego Costa. He's irreplaceable. — hxfxzn. (@arsyilfadhli) 20 de fevereiro de 2019

"O Chelsea realmente sente a falta de Costa. Ele é insubstituível", afirmou outro adepto no Twitter.







Memories of Diego Costa in a Chelsea Jersey pic.twitter.com/8zYOQvdvC3 — Billionaire (@ColinJames_H) 20 de fevereiro de 2019

No meio de tanta saudade, nem José Mourinho, que foi o responsável pela contratação do ponta-de-lança, escapou à discussão, com um adepto a colocar uma foto do treinador português com a descrição: "Memória de Diego Costa com a camisola do Chelsea".